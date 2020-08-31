新冠肺炎：33人購票離島遊受騙　損失逾2百萬新台幣

受新冠肺炎疫情影響，台灣尚未解除境外旅遊禁令，民眾於是將旅遊目的地轉向離島地區。惟有詐騙團夥藉此實施詐騙，警政署指，本月1日至上周五（28日），共有33名消費者受騙，損失金額共逾200萬元（新台幣，下同，逾53萬港元）。

旅遊訂票網站包括「船購網」、「飛漁船票網」等網站，抓準契機在網絡平台宣稱線上訂票就可搭乘客輪出遊蘭嶼、綠島、澎湖及小琉球等地，新北市一名男大學生在「飛漁船票網」訂購前往蘭嶼船票，隨後接到詐騙團夥假冒客服人員的詐騙電話，告知因系統出錯造成成交數十筆訂單，並詢問所使用的銀行。

隨後一名假冒銀行客服來電，並要求男大學生到指定地點操作ATM才可解除多餘的扣款，他隨即依指示到ATM操作，並將帳戶內的錢轉匯給詐騙集團指定帳戶，總共匯款4筆，損失新台幣14萬餘元（逾3.7萬港元）。

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