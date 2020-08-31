2少年為籌錢去網吧打機 砸多輛的士偷5千人仔

內蒙古錫林浩特市本月發生25宗的士玻璃被砸車內財物被盜的案件，疑犯日前落網，竟是2名少年。經查，他們犯案是為了偷取財物，用於去網吧打機，總共偷了5000多元人民幣（約5600港元）。由於他們未成年，警方聯繫其監護人，要求嚴加管教。

針對上述案件，錫林浩特市公安局黨委高度重視，要求轄區希日塔拉派出所在加大巡邏防控，同時力爭早日破案。接到上級派警後，希日塔拉派出所成立專案組對案件進行仔細分析研判，全力開展案件偵破工作。

警方指出，上述案件案發時間均在深夜，每次作案地點隨機性強，專案組對每一個現場都開展認真細緻的勘驗工作，並從案件發源地入手，通過對受害人、案發地周邊群眾等進行走訪調查，尋找可疑人物、車輛蹤迹，鎖定張XX、趙X兩名疑犯，日前在太卜寺旗一賓館內拘捕他們。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020