新冠肺炎：居家隔離大門需安裝警報器　除送餐外禁止開門

上海市一個月前已開始對入境者實施「集中及居家」新隔離措施。在集中隔離14天內，符合條件者可在自願的原則下，申請第2周作居家隔離，但他們必須在到達上海時填妥居家隔離申請表。而其住所的居委會將在隔離戶大門上安裝警報器。居家隔離期間，除保安協助送餐外，不得打開家門。

上海不時發現新冠肺炎境外輸入個案，為有效防控疫情，當局除實施入境核酸檢查外，還對入境者採取「7天集中加7天居家」隔離措施。為了降低社區承擔的感染風險，所有申請居家隔離者，都必須在抵達上海的第5天，再做一次核酸檢測，檢測呈陰性者才可以在第8天返家隔離。

在居家隔離時，隔離戶需加入微信隔離群組。在送上三餐前，社區保安都會在群裏通報，居委會看到了便會向派出所報備。另外，當事人每天必須自己量體溫兩次並在群組報告。在結束兩周隔離前，居家隔離者要再次進行檢測，結果呈陰性者才可通知居委會移除門外警報器。

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