日本糸島市政府反思戰爭特輯　刊侵華期間日男保護魯迅事迹

日本《朝日新聞》上周六（29日）引述福岡縣糸島市政府媒體報道，指出身於該市的日本人鎌田誠一，曾在1932年發生的上海「一二八事變」中，保護中國著名作家魯迅。負責特輯的人員表示：「希望讓大家回想起戰火延燒情況下，互為敵國的2人所締結的友誼。」

報道指，糸島市每年在日本戰敗投降日所發行的刊號中，都會刊登思考「戰爭與和平」的文章。適逢今年是日本戰敗投降75周年，糸島市秘書廣報課田中伸治希望採用不平凡的題材，便把刊物的焦點放在鎌田與魯迅之間的關係。

根據糸島市政府等指出，生於1906年的鎌田24歲時曾前往中國上海，在任職的內山書店與魯迅相遇。在1932年爆發上海「一二八事變」後，日本皇軍的侵華行動白熱化。鎌田遂將魯迅一家藏匿於外國人租界，而自己則保護魯迅公寓內的資料等。鎌田因病情惡化回國，並在遺書中寫有「希望能將墳墓朝上海方向搭建」，最終於1934年死亡，終年27歲。

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