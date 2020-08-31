警破特大網絡賭博案　全國5萬賭徒涉案

寧夏回族自治區石嘴山市公安局周日（30日）通報，石嘴山市平羅縣警方日前破獲一宗特大網絡賭博案，全國涉案參與賭博人員5萬多人，涉案資金逾3500萬元（人民幣，下同，約4000萬港元）。

今年初，平羅縣公安局網安大隊發現有人在玩一款「逍遙娛樂」棋牌遊戲，經詢問得知必須花錢買「房卡」才能參與這款遊戲。警員發現這是一款打着娛樂外衣幹着網絡賭博勾當的遊戲，且其參與人員眾多。平羅縣公安局成立專案組偵辦此案，並將此案作為寧夏「淨網2020」1號專案，由自治區公安廳掛牌督辦。

在一個多月的時間內，專案組調取電子數據8TB，對涉賭平台源數據、涉案資金交易信息、涉案公司和涉案人員身份信息等進行分析研判，對涉案人員的虛擬身份進行核查，犯罪團夥的組織架構、犯罪人員身份信息、犯罪證據愈來愈清晰明確，一個特大網絡賭博犯罪團夥浮出水面。5月15日，平羅警方派出160名警員，抓捕涉案公司成員及8款涉賭手游核心人員45人。

經查，疑犯白X、張X、梅X等人於2018年註冊成立了一個網絡科技有限公司，主要從事網絡遊戲開發營運。2018年底，公司聘用遊戲開發人員陳X、魏X、王X等人先後開發了「黃河娛樂」、「逍遙娛樂」等8款棋牌手游，後將8款手游交於吳X雄、候X峰、候X東等8個營運團夥。營運團夥採取微信朋友圈發布推廣鏈接、人傳人拉人頭等方式發展、拉攏代理和玩家，利用棋牌手游從事網絡賭博，賭資通過微信紅包等方式進行結算，開發營運維護公司以及各級代理通過售賣房卡提成方式進行非法謀利。

截至案發，這一團夥已經發展拉攏參賭人員5萬餘人，其中獲利5000元（約5600港元）以上的遊戲代理近千人，涉案人員涉及全國17個省份。目前案件在進一步偵辦中。

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