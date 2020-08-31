前市瑠公農田水利會站長貪污5百萬新台幣　囚4年2個月

台灣前台北市瑠公農田水利會新店工作站站長楊桂雄，利用負責年度發包除草及清圳工程機會，長期虛報僱員人數，10年詐領500萬元（新台幣，下同，約133.8萬港元）。台北地院日前依貪污罪判楊有期徒刑4年2個月，褫奪公權3年。

判決書指出，楊桂雄自1988年4月1日起至2017年6月30日，擔任台北市瑠公農田水利會新店工作站站長，明知辦理新店站年度除草及清圳工程時，應依實際僱員人數及工作日數製作監工日報表，核實統計工資，向水利會請領工資。

但他竟在2007年起，先與工人領班約定各年度除草工程工程款總價為8萬元（約2.1萬港元），清圳工程工程款總價為15.5萬元（約4.1萬港元），依各年度實際需求增減總價，再透過自己和妻子找來人頭虛報僱員人數，在林姓技工、林姓工友2人配合下，共詐領工資512.5萬元（約137萬港元）。

楊將其中9萬元（約2.4萬港元）、3.9萬元（約1萬港元）朋分給姓技工、林姓工友2人，其餘499.6萬元（約133萬港元）中飽私囊。事後，廉政署接獲檢舉，移送北檢偵辦起訴。

另楊桂雄妻子被判囚1年、褫奪公權1年、緩刑3年，支付公庫5萬元（約1.3萬港元）；新店站林姓技工、林姓工友各判刑1年10月、1年，褫奪公權1年、緩刑3年，各支付公庫10萬元（約2.6港元）、5萬元。

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