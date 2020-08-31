一乘客揚言炸飛機 被行政拘留5日

內蒙古滿洲里機場公安周日（30日）通報，一名乘客日前揚言要炸飛機，被處以行政拘留5日。

上周一（25日）晚上8時許，滿洲里機場公安分局民警接到華夏航空報警稱，一名男性旅客因托運行李的發票問題，產生不滿情緒，揚言第二天乘坐航班要炸飛機。接到報警後，滿洲里機場公安分局立即部署，迅速啟動相關應急處置工作。經查，該旅客計劃翌日從滿洲里機場乘坐華夏航空航班前往呼和浩特。

在滿洲里機場公安分局和滿洲里機場周密部署下，上周三（25日）上午8時20分，機場公安分局執勤警員在反恐怖大隊特警的配合下，在機場候機樓入口防爆檢查處將該旅客控制住，並檢查其隨身攜帶的行李物品，未發現疑似爆炸物。隨後，警員將該旅客帶回機場公安分局進行調查。

經調查，該旅客揚言炸飛機的行為屬違法行為，滿洲里機場公安分局根據《中華人民共和國治安管理處罰法》相關規定，依法對該旅客處以行政拘留5日的處罰。

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