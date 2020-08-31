收家長錢買冷氣機被舉報 校方：已退還款項

內地網民日前爆料稱，福建泉州市安溪縣湖頭鎮一間中學要求每位學生家長捐款250元（人民幣，下同，約285港元）購買教室空調和線路改裝，引起熱議。內媒近日致電校方，對方回應已將所有捐款退還家長。

事件發生後，福建省政府立即要求泉州市開展核查工作。經核查，網民反映問題屬實。該中學位於安溪縣湖頭鎮上田村，是公立初中學校。

今年6月，該中學班級家委會倡議為教室安裝空調，經學校同意，中一、中二共10個班級的學生家長交納100至2000元（約120至2200港元）不等金額的捐款，共收到139615.33元（約16萬港元）。截至8月5日，中一年級所有空調安裝完畢，中二年級尚未安裝。

安溪縣政府根據核查情況，要求該中學全額清退捐款，明確原購置空調及線路改裝等費用全部由湖頭鎮政府支付，責成縣教育局對該中學校長誡勉談話，並在全縣各級各類學校開展排查。截至8月8日，所有捐款清退完畢。8月12日，泉州市教育局印發通知，組織所屬縣市區開展治理學校亂收費專項檢查。

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