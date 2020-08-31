湖北男往鶴崗買樓　疫情失業被迫蝕本轉手

湖北28歲男子許康今年2月底在黑龍江省鶴崗市以3萬元（人民幣，下同，約3.4萬港元）買樓，卻受新冠疫情影響令他失去收入，最終3個月後被迫以低價2.2萬元（約2.5萬港元）轉手，蝕了8000元（約9100港元）。

鶴崗市是黑龍江省下轄的地級市，位於黑龍江省北部，鶴崗北部與俄羅斯比羅比詹猶太自治州接壤，是中國最北邊的城市之一，人口100萬。那裏的樓價非常便宜，數萬元就可以買一間樓，吸引不少人去買。但許康在轉手後坦言：「鶴崗的房子不可能再買了。」

許康是一名廚工，收入不高。他兩年前見到有人在鶴崗買樓安家的新聞，便到當地買樓，他說：「當我看到了鶴崗便宜的那一刻，我就知道，房子離我不遠了。」他最終買下一間47平方米、10年樓齡的樓，牆面已經發黑、沒有電梯，樓梯間貼滿賣樓廣告宣傳單張。

之後，他回到拉薩工作，鶴崗變成他臨時歇腳的地方。他在火鍋店工作，月薪5000元（約5600港元），因新冠疫情餐飲店被禁止營業，他徹底失去了經濟來源，每天只能吃即食麵度日。出於無奈，他決定賣掉鶴崗的物業。

找到買家後，雙方經多次談判，他以2.2萬元賣出。他近日接受內媒訪問表示，「鶴崗的房子不可能再買了，太遠了」。被問及下一個目標，他無奈回答：「以後再說。」

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