3歲女獨乘升降機釀禍　樓梯窗台墮地身亡

湖南省株洲市近日發生女童墮樓命案。案發前，該名3歲女童原本準備與大人一同乘坐升降機，但女童進入後升降機門關上，大人未及趕上。女童之後於8樓離開升降機，卻不慎從樓梯間窗戶墮地身亡。家屬事後歸咎悲劇發生是因樓梯的窗台太矮。

上周五（28日），女童萌萌隨家人前往株洲市淥口區躍達幸福里小區，準備給曾祖母賀壽。從升降機閉路電視畫面所見，下午1時許，當升降機門打開，萌萌首先進入，惟她的家人由於行動較緩慢，當打算進入時，升降機門經已關上。這時萌萌在升降機內驚惶失措，並亂按升降機掣。當升降機到達4樓並打開門，萌萌走出了升降機發現沒人後隨即返回。之後，升降機到達8樓再停下，萌萌再步出升降機，約一分鐘之後便從樓梯窗台墮下，傷重身亡。

事後，萌萌的家屬承認監管不力，但同時認為物業管理公司和樓宇開發商也有一定責任。家屬稱，萌萌身高1米，但她墮下的窗台距離地面僅92厘米高。事故發生後，小區物管、淥口鎮政府表示將派出工作人員到場善後，但到上周六上午9時原定的協商時間，物管辦公室卻大門緊閉。

小區物管負責人尹女士之後向媒體記者否認當日與家屬約定協商。針對大廈設計被指存在缺陷，尹女士未正面回應，僅稱一切以職能部門的鑑定結果為準。記者隨後聯絡湖南株洲淥口鎮政府，鎮黨委委員羅娟表示，正聯絡小區物管和開發商，又承諾安排涉事各方協商。

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