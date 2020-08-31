新冠肺炎：內地增17宗輸入確診　深圳13宗無症狀感染

內地周一（31日）公布新增17宗新冠肺炎確診病例，全部為境外輸入；無症狀感染個案單日新增19宗，均為境外輸入。廣東省持續出現輸入疫情，除新增1宗輸入確診，單日亦新增14宗無症狀感染個案。

據國家衞健委網站消息，新增境外輸入確診病例6宗出現在上海，天津有5宗，福建、山西、浙江、陝西和廣東各有1宗。截至周一凌晨零時，全國累計確診85,048人，當中4634人病亡。

廣東省新增確診患者是從英國輸入廣州。新增境外輸入無症狀感染個案，1宗出現在廣州，患者來自坦桑尼亞；深圳報告13宗，12宗來自俄羅斯，1人來自墨西哥。全部患者均在入境口岸或隔離地點發現，入境後即被隔離觀察。

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