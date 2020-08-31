颱風美莎克持續增強　料周二最接近台灣

今年第9號颱風美莎克持續增強並向北移動，料最快於周一（8月31日）增強為強颱風。受美莎克外圍環流影響，台灣周一起局部地區有陣雨。隨着莎克周二（9月1日）最接近台灣，各區天氣將進一步不穩定。

台灣北部周一清晨有間歇水氣移入，尤其桃園以北、宜蘭料有不定時、不定點降雨，局部地區對流較旺盛，甚至有機會出現雷雨。中南部、花蓮、台東午後有陣雨或雷雨，短暫時間或有驟雨。

雖然美莎克料不會正面吹襲台灣，但其外圍雲系仍將帶來雨水。周二當美莎克最接近台灣時，不排除帶入西南風，受迎風面影響的中部和南部地區降雨更明顯，範圍也會擴大。預計美莎克未來將通過琉球群島，經東海再轉往朝鮮半島。

美莎克之後，另一個颱風正在醞釀。據歐洲、美國等模式模擬，日本南方海域將有熱帶低氣壓有機會本周末前後發展成颱風。台氣象專家吳德榮稱，假如颱風形成，很有機會直接吹向日本。

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