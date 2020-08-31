村民自來水現惡臭　區政府建議行政處罰涉事單位

浙江省杭州市西湖區人民政府日前發布雙浦鎮湖埠村自來水惡臭事故的調查報告，指出營運單位在污水管施工安裝過程中違反規定，以及在濾罐反沖洗過程中出錯，因此污水從備用水管進入自來水管，導致村內食水出現異味。報告建議政府對涉事單位作行政處罰；司法機關對違規人士追究刑事責任。

西湖區人民政府上周五（28日）通報稱，歙縣敬一生態環境工程公司負責人曹良在上月26日通知公司設備操作員劉強開機工作。劉接到指示後，未按照規定檢查系統、設備閥門、水泵工作狀態，造成濾罐內反沖洗水通過垃圾處置點給水管進入自來水管，影響湖埠村446戶居民的食水安全。

報告認為，垃圾處置點設備安裝人員未按圖紙施工，使備用給水管與生活飲用水管連接，造成安全隱患；歙縣敬一生態環境工程亦未有履行安全生產責任，在操作時未按規定對系統作徹底檢查。因此兩間公司均需為事件承擔法律責任。

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