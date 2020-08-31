解放軍機現身海峽中線　美偵察機疑從台灣起飛

美國海軍及陸軍3架偵察機周日（30日）傳出於台灣的南北兩端上空執行任務，其中一架海軍EP-3E電子偵察機更疑似直接從台灣起飛。而一架解放軍軍機周一（31日）被指飛到台灣高雄外海上空，台媒引述空軍證實消息。

據追蹤全球軍情軍機動態的社交網Twitter帳號「Callsign: CANUK78」周一指出，該解放軍軍機當日從台灣海峽中線最南端飛往巴士海峽，之後轉到高雄外海上空，再飛到海峽中線最南端。台媒引述台灣空軍官員強調，軍方充分掌握台海周邊海、空域動態，針對敵情變化，均能妥慎應處，確保台灣的安全。

另台媒引述國資深人士稱，因應解放軍軍機頻繁飛到台周邊空域，台軍目前僅靠機動雷達車、E-2T空中預警機，以及在附近的軍艦、戰機監控。為確保對南海全天候偵搜，國防部正考慮在現有的大漢山雷達站上增設固定雷達站。

北京大學海洋研究院的南海戰略態勢感知計劃（SCSPI）平台周日晚上在Twitter表示，一架美國海軍EP-3E電子偵察機（AE1D91）當天出現在台灣以北近空，經由東海前往日本。據指該機軌當日曾前往台灣南部南海偵察，之後沒有收到其來自位於日本沖繩嘉手納美軍空軍基地的升降信號，疑似是直接從台灣起飛。不過該電偵機的詭異飛行軌迹也不排除是信號錯誤導致。

除EP-3E電子偵察機外，美國空軍一架P-8A反潛機和陸軍一架由龐巴迪挑戰者604改裝而成的偵察機同日也出現在南海空域。前者於台灣以南自西向東經過巴士海峽，後者則圍繞菲律賓和台灣以東飛行。

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