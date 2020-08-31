新冠肺炎：深圳8跨境司機違反規定　豁免隔離資格遭取消

內地為防範新冠疫情輸入，本月初起收緊中港跨境貨車司機的入境限制。近日，深圳市口岸辦向有關部門通報，取消違反疫情防控管理規定的8名跨境貨車司機豁免入境隔離備案資格。

通報稱，被取消資格的8名司機當中，6人因入境後不配合社區工作人員引導，未按規定前往指定司機服務驛站集中居住；1人在深圳灣口岸核酸採樣工作點不遵守現場秩序，辱罵醫務人員且存有暴力行為；另1人於文錦渡口岸過境後未按規定停泊貨車，違規前往公共餐廳用餐。

據了解，3家香港運輸貨運公司和1家廣東貨運公司，早前由於名下多名跨境司機出現違規行為受到嚴重警告，名下其他司機豁免入境隔離資格也相應受到影響。

自3月27日至8月27日，深圳於口岸入境現場對跨境貨車司機實施核酸檢測逾38萬人次，結果均為陰性。

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