台開放美豬牛入口引爭議　台衞福部長：可換國際地位

台灣近日宣布，明年1月起開放美國含有萊克多巴胺（瘦肉精）的豬肉及美國牛肉進口，衞福部長陳時中周一（31日）出席電台節目時回應稱，此舉可換來「一個台灣在國際上的地位」。面對國民黨指摘民進黨雙重標準，陳時中表示，現在講過去的說話都沒有意義，應與時並進，根據科學討論，「不是拿過去說過甚麼互相指摘」。

陳時中出席電台節目時回應開放美國豬牛爭議，強調知情不到3周，且在美國衞生部長阿薩爾訪台後才被告知。他又被指曾向衞福部食藥署下封口令，要求除了他本人，就連署長吳秀梅都沒有授權可回答問題。陳認為，要根據科學基礎互相尊重，才有辦法進行很多的協商談判；而台灣要跟國際接軌，台灣不能置外於全世界。

陳時中又被問及，是否敢吃瘦肉精美國豬肉時，他表示，萊克多巴胺是不太好，但在容許量之內敢食用，而他過去沒有吃過美國豬肉。

地方政府反對的意見愈演愈烈，除部分縣市堅持「零檢出」外，國民黨周一將連同22個縣市議會黨團同步舉行記者會，又強調不排除號召民眾大規模上街抗議。國民黨主席江啟臣將於台東縣議會主持「拒絕瘦肉精豬肉，捍衞全民健康」的記者會。

另外，雲林養豬協會和養豬戶亦將於周一舉行記者會，認為政府目前允許美豬進口，未來嚴重影響豬農生計，民眾健康也無法把關，可能到台北抗議。

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