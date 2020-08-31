台國防報告首度證實　解放軍每日派機艦於台海活動

台灣的國防部周一（31日）公布的解放軍力報告內容指出，解放軍的通資電（即電子、資訊及網絡）作戰能力，已具備癱瘓台軍防空、制海及反制作戰體系。報告書又首度證實，解放軍每日均派遣軍機軍艦在台灣海峽中線以西，進行例行性巡弋任務。

台國防部上午向立法院送交2021年國防預算書，同時發布「2020年中共軍力報告書」，及國防部「五年兵力整建及施政計劃報告」。報告指出，解放軍聯合情監偵能力透過多元手段，擴大情蒐範圍與頻次，已完整掌握台軍動態及戰場情報整備與經營。

解放軍通資電作戰能力，除可運用各主戰軍機攜掛精確導引武器對台灣突擊，也能輔以無人載具配合各型號電戰機攻擊，提高於大陸東南沿海的實戰能力，並有效奪取並保持戰場控制權、阻斷台海通道，對台構成巨大威脅。

報告又稱，自今年6月起，解放軍多次藉由應對美機之際，採取連續日夜不斷方式進入台方西南空域，未來恐常態性派遣機艦在相關海空域活動，以達至壓縮台軍戰演訓空域及增加應對負荷的企圖。

報告強調，台灣西南海域為台灣海峽與巴士海峽的重要航道，具箝制解放軍南部戰區艦艇跨越第一島鏈的重要戰略地位，近年來解放軍藉由警戒美國軍機、海空協同演訓之際，派遣軍機伺機進入相關空域。

而近期美軍聯合盟邦擴大在東海、台海及南海地區機艦巡弋力度，解放軍除依「逢艦必跟、逢機必查」方式，採取對等兵力及分區接力方式跟監警戒任務外，亦調整沿海機場增駐多型新式空中兵力，以應對美國機艦高強度、大範圍抵近偵察與常態自由航行活動。

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