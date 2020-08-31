家長抗議新學期漢語教學　傳蒙古族學生校內墮樓身亡

內蒙古學校近日推行以漢語教授除蒙古語的其他科目，引來師生不滿，大批家長到學校門外抗議。傳有一名蒙古族學生周日（8月30日）在通遼市科爾沁左翼中旗的一間中學，從高處墮下身亡。網傳照片顯示，事發後救護車趕到現場。官方未有證實此事是否與抗議漢語教學有關。

有大批家長連日在學校門外抗議，要求校方讓因為疫情而被迫留在校內的子女離開，避免開學後接受漢語教育，警方到場阻止，雙方經數小時對峙，期間發生衝突。有家長在抗議期間高呼「我們是蒙古人」的口號，校內學生亦衝破警方的防線，離開校園，與在校門外的家長一同抗議。

網傳消息稱，當地有部分政府官員、教育局工作人員和蒙古族警察等，亦拒絕執行命令，拒絕逮捕示威者或參加任何官方的宣傳活動。另有當地的藝術家、樂團、體育協會等發布聯合聲明，反對當局強行執行於周二（9月1日）推行的漢語教育。

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