內地陸續開學　公安部清查校園內外安全隱患

公安部周一（31日）在北京召開新聞發布會，首次亮相的公安部新聞發言人張明表示，隨着內地陸續開學，全國已排查整改校園內部安全隱患逾1萬處，整治校園周邊治安亂點超過1000處。公安機關將會同教育等部門對學校內部安全防範工作進行全面檢查，確保安全隱患清零。

張明表示，目前各地共設立「護學崗」15萬個，校園周邊設立警務室及治安崗亭25萬個。公安部除會同市場監管等部門對校園周邊旅館、出租屋、網吧等治安複雜場所進行清查和整治，亦對學校內部安全防範設施不達標、安全隱患排查整改不到位的問題進行督促整改。在校車安全和校園周邊交通秩序方面，公安部已展開校車安全隱患排查，完善交通設施設置，嚴打交通違法。

對於中國人民警察舉行警旗授旗儀式，張明表示是人民警察履行新時代使命任務的重要指引。她又稱，公安部正會同有關部門研究制定人民警察警旗管理的相關規定，對警旗的樣式、規格、授予、請領、製作、保管還有警旗管理的法律責任，作出具體的規範和要求，下一步將會同相關單位盡快推動實施管理規定。

張明又指出，公安部要求全國公安機關為十九屆五中全會創造安全穩定的政治社會環境，投入維護國家政治安全和社會穩定的各項工作，包括：深化反分裂反恐怖鬥爭，防範和打擊敵對勢力滲透顛覆搗亂破壞活動；在常態化疫情防控條件下，深入開展各類專項打擊整治行動，打好掃黑除惡專項鬥爭收官戰，嚴打嚴重刑事犯罪和個人極端暴力犯罪，嚴防發生重特大道路交通和治安災害事故。