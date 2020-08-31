解放軍指印軍越界　要求立即撤離

圖為中印兩軍過去在邊境的情況。

中印邊境又起糾紛。印度國防部周一（31日）發表聲明，指摘中國解放軍違反共識，上周末在東部拉達克地區採取「挑釁的軍事行動」。中國外交部否認指控，西部戰區更指印軍周一非法越界，警告印軍立即撤離，並強調中國軍隊會採取必要應對措施。

西部戰區發言人張水利大校稱，印軍當日在拉達克地區班公湖南岸、熱欽山口附近再次非法越界，公然挑釁，造成邊境局勢緊張。中方已要求印軍立即撤離，避免事態進一步升級。中國軍隊正採取措施並密切關注事態發展。

而在當日較早前，印度國防部聲明指，解放軍上周六（29日）晚至周日（30日）凌晨，對班公湖南岸採取挑釁軍事行動。印軍先發制人鞏固己方陣地，阻止對方欲單方面改變現狀的意圖。聲明沒提及有否發生衝突及出現傷亡，但指雙方在位於丘舒爾的印度哨站，舉行指揮官級別的會議處理情況。

這是中印兩軍自今年6月在拉達克的加勒萬河谷爆發流血衝突後，再次發生糾紛。中國外交部發言人趙立堅回應指，中國邊境守軍從沒越過實際管轄區界線，又稱正與印方溝通。

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