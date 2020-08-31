疫情及經濟壓力夾擊　泰國押後向中國採購2艘潛艇

泰國政府原打算再向中國購買兩艘潛艇，涉款225億泰銖（約56億港元），但反對派提出質疑，指國家正面對新冠肺炎疫情及經濟衰退的困境。泰國政府周一（31日）宣布，押後潛艇採購計劃至2022年，並向國會撤撥款申請；據報中方亦已同意有關決定。

泰國政府於2015年決定向中國購買三艘S26T型潛艇，2017年簽署採購協議並通過第一艘潛艇的預算，涉款約120億泰銖（約30億港元），將於2023年交付。其餘2艘潛艇總值225億泰銖，原定由明年起分7年支付，但反對人士認為，在疫情及經濟困境下不應花巨額採購軍備；亦有學生示威者指出，政府此舉正是其中一個漠視人民利益的例子；更有國會議員警告會否決撥款申請。

政府發言人阿努查（Anucha Burapachaisri）周一表示，政府考慮到國防部年度預算，決定押後潛艇採購計劃，強調政府願意聆聽人民的聲音，但重申保持軍力的重要性。他表示，政府亦希望民眾明白軍隊的角色，就是盡全力照顧人民，讓國家變得更好；強調政府將致力維持國家發展，保障社會安全及經濟穩定。

國會相關預算委員會日前審議第二及三艘潛艇的採購預算，由於贊成和反對票數相同，最後由主席投下關鍵一票同意採購案。報道引述國會消息指，兩國政府商討後中方同意，將兩艘潛艇採購交易推遲一年。總理帕拉育已通知海軍有關決定，軍方對此表示尊重。

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