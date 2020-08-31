華南理大學生疫情後回校　宿舍廁所竟長出辣椒樹

內地疫情持續放緩，不少大學已經陸續開學。一名廣東廣州華南理工大學的學生時隔8個月重回校園，在上周六（29日）回宿舍整理時，竟發現在廁所裏長出了一棵辣椒樹，令他大感震驚。他立即把情況拍下並上載至互聯網，事件引起網民討論。該學生為了讓其他同學能順利如廁，決定「辣手摧椒」，把樹連根拔起。

該名學生指出，一開始推開廁所門的時候，還以為長出的是一棵花樹，及後看到下面掛著的辣椒才驗明正身。同學又對辣椒樹的出現作出解釋，他估計是同學洗菜時候掉進去的。另外，他又笑言種子可能是其室友肚痛時排出來的，真相如何就不得而知了。他拔樹後，不少同學大感可惜，未能一睹辣椒樹「英姿」。

事後，網民還在留言區作出幽默回應，「同學，考慮晚上加道菜嗎？」；「洗菜？舉報了，肯定在寢室吃火鍋。」，場面令人不禁發笑。

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