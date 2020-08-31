服貿會舉辦在即　乘坐火車進京需二次安檢

北京市即將在9月3至7日期間舉辦國際服務貿易交易會，當局近日公布由上周六（29日）起至下月9日，從各地乘火車前往北京的旅客，按平常程序安檢、驗證後，需在專用區進行二次驗證及安檢。當局呼籲進京乘客提早到車站接受檢查，以免行程延誤。

內媒周一（31日）報道，在二次安檢的安排下，廣州南站管轄的6個火車站（包括廣州南、韶關站、珠海站、中山站、新會站和陽江站）共有11班列車受影響，需要延時開車。另外，陝西、河北、安徽等車站亦已設立二次安檢區。

據悉，第6屆服貿會將在周四（9月3日）於北京國家會議中心和奧林匹克園區舉行，將有98個國家、141個國際組織、駐華使館及機構，以及逾2,000間境內外企業參展。消息指，今年服貿會其中一個主題是5G網絡技術發展，在展覽中將會有一批5G技術成果亮相，當中包括5G安防機械人、隔空VR試衣等技術。

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