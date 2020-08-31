涼山州3人因暴雨失聯　成昆鐵路遇泥石流災害

四川省防汛抗旱指揮部消息指，涼山州東部、北部周日（30日）傍晚至周一（31日）白天大雨，局地有暴雨，個別地方有大暴雨等；中部、西部中到大雨，局地有暴雨；南部中雨，局地有大到暴雨。其中甘洛縣阿茲覺鄉周日發生暴雨災害，造成3人失聯。另該省有成昆鐵路路段遭遇泥石流，導致鐵路通行中斷。

阿茲覺鄉涼洪站周日早上8時至晚上7時累計降雨10.5毫米，卡爾站則為7毫米，暴雨災害除造成民眾失聯，也導致成昆鐵路K295+375段鐵路橋樑被沖毀。另外，成昆鐵路漢源尼日至蘇雄站區段周日發生泥石流災害，鐵路部門立即啟動了應急預案，組織人員趕赴查勘災情和組織搶險救援力量，而該鐵路客、貨列車暫時停運。

四川省防辦已安排省級督導組、水利廳工作組，趕赴現場指導搶險救災，並就災情災種核實；涼山州政府常務副州長蔣剛亦帶領州自然資源局、州水利局、州應急管理局等單位人員趕赴災區指導救災。雖然救援等工作正全力開展，但因災區停電無網絡信號，公路中斷，加大相關工作難度。目前，已有796名受災群眾獲當局轉移疏散安置。

此外，中央氣象台周一繼續發布暴雨藍色預警，預計四川雨勢會減弱，但雲南中西部仍有分散性大到暴雨；至於北方降雨區東移，暴雨集中在吉林中東部、遼寧東部、山東半島等地，上述部分地區有大到暴雨，且伴有雷暴大風等強對流天氣。氣象部門續提醒，雖然四川盆地雨勢轉弱，惟地質災害的發生往往有一定滯後性，故仍需提高警惕。

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