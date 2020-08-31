富士康鄭州廠招工　內部舉薦獎9000人民幣

台灣鴻海集團旗下的富士康河南鄭州廠近日開始招聘員工，新員工需要負責Apple iPhone代工的iDPBG數碼產品事業群等工作。該公司又推出內部推薦高額獎金，符合有關條件，舉薦人將可獲得9000元（人民幣，下同，約1萬港元）的高額獎金。

內媒表示，富士康河南鄭州廠今年的員工招聘時間較往年遲，直至8月尾才啟動。根據招聘要求，若新員工能能符合在職90天，有效出勤滿55天的條件，舉薦人將可獲得高額獎金。

根據招聘廣告，新員工需負責iPhone和零件的生產和組裝，工資為3200元至4500元（約3667至5157港元）。另在防疫措施方面，招聘訊息強調遼寧省大連市、新疆烏魯木齊市、深圳市羅湖區、龍崗區戶籍或有境外旅遊紀錄的應徵者，全部不予面試。

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