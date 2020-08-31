鄧勵獲任為外交部部長助理　陳曉東據報將任駐南非大使

國務院周一（31日）公布任免國家工作人員名單，任命鄧勵為外交部部長助理，並免去陳曉東的外交部部長助理職務。據報陳曉東之後會晉升為副部級，出任中國駐南非大使。

現年55歲的鄧勵為福建泉州人，1987年進入外交部工作，先後在西亞北非司、駐毛里塔尼亞大使館、駐阿爾及利亞大使館、駐比利時大使館、歐洲司等工作。2011年，他出任中國駐法國大使館公使，4年後回外交部任西亞北非司司長。至去年1月底，他接替鬱紅陽出任中國駐土耳其大使，直至今次接任新職。

至於現年同為55歲的陳曉東則為安徽人，曾任中國駐伊拉克大使、駐英國大使館公使、外交部西亞北非司司長、駐新加坡大使等，2017年8月出任外交部部長助理，直至今次卸任。據報，自林松添今年4月回國擔任中國人民對外友好協會會長後，中國駐南非大使一職已懸空4個多月，而該職位將由陳出任。

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