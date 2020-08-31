涉貪污受賄下屬當保護傘　恩施州前公安局副局長判囚4年

湖北恩施州前公安局黨委委員、副局長范榮，早年涉嫌貪污受賄逾114.3萬元（人民幣

，下同，約131萬港元），數罪併罰，被法院判囚4年，罰款30萬元（約34萬港元）。范男多名下屬被指充當黑惡勢力保護傘，謊報黑老大嚴金病情，為對方減刑，從判囚3年半減至實際僅服刑半年。

中國裁判文書網近日公布《范榮受賄、貪污一審刑事判決書》，判決書顯示范榮去年2月向恩施州紀委監委派駐州公安局紀檢監察組，承認擔任建始縣公安局局長期間，曾挪用公款和收受建始縣看守所前所長汪大勇錢物等違紀違法問題。

內媒曾爆料稱，嚴金2010年12月因暴力討要賭債故意傷害致人死亡，後被法院以故意傷害罪判刑。惟建始縣公安系統多人被查，揭發他們涉嫌為嚴金違規審批監外執行、記功嘉獎等，使對方獲得減刑。汪大勇被指明知嚴無患肺結核，協助後者到醫院辦虛假病例，申請監外執行等手續。

當地紀委曾通報稱，范男履行責任不力，導致多名下屬出現上述違紀違法等問題。法院判決稱，范男犯收賄罪判囚3年、罰款20萬元（約23港元）；犯貪污罪判囚2年、罰款10萬元（約11港元），數罪併罰，執行上述刑期，自去年5月6日至2023年5月5日收監。

資料顯示，現年47歲的范男是湖北荊州人，在公安系統工作26年，曾擔任建始縣副縣長、縣公安局局長、恩施州公安局副局長、恩施市副市長、市公安局局長等職位，直到去年5月受查。

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