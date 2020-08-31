美魔女殺人犯勞榮枝遭訴　曾潛逃23年涉7命案

勞榮枝（左）涉與已伏法的前男友法子英（右）劫殺多人。

江西省南昌市人民檢察院周一（31日）依法對美魔女殺人犯勞榮枝涉嫌故意殺人、綁架、搶劫罪一案，向南昌市中級人民法院提起公訴。勞榮枝被指涉及3地、7條人命的命案，此前更潛逃23年。

據了解，勞榮枝自1996年起，在南昌、溫州、合肥三地，色誘多人到她與男友的出租屋並實行劫殺。前男友法子英早年被捕，並被判死，1999年槍決，勞女則輾轉多地，一直外逃。

她去年底被捕時堅稱自己姓洪，是江蘇南京籍人，後經DNA鑑定才揭發勞女的身份。此外，在2016年至2017年，她曾化名「雪梨」，以客服身份藏匿在福建廈門思明區篔簹湖旁真愛酒吧，以推銷酒水賺提成。

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