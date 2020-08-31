AIT公布兩解密電報　重申對台「六項保證」

美國在台協會（AIT）周一（31日）公布兩則解密電報，強調「六項保證」始終是美國對台灣及大陸政策的根本要素，美方對台軍售的性能和數量，完全取決於大陸的威脅，且美方未同意設定終止對台軍售的日期。

AIT公布的其中一則電文，是1982年7月10日由時任美國國務院次卿伊格爾伯格（Lawrence Eagleburger）發予時任AIT處長李潔明（James R. Lilley），當中闡述，美方減少對台軍售的意願取決於大陸和平解決兩岸分歧的持續承諾，如大陸採取敵對侵略態度或建立軍事投射能力，造成區域不安全或不穩定，美方會增加對台軍售。

另一則電報則是1982年8月17日，由時任美國國務卿舒爾茨（George Shultz）發予李潔明，當中提到美國對台「六項保證」，包括美方未同意設定終止對台軍售的日期、未同意就對台軍售議題向大陸徵詢、不會在兩岸間擔任斡旋角色、未同意修訂「台灣關係法」、關於台灣主權的立場未變、不會對台施壓並要求台方與北京當局談判。

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