新聞背後：中印衝突拉達克屬熱點　兩軍6月狼牙棒混戰釀死傷

5月底有網傳影片顯示疑似印軍在班公湖附近圍毆解放軍（左圖），亦有解放軍制服多名印軍（右圖）。

中印邊境近期風雲色變，其中拉達克的班公湖（Pangong Tso）及加勒萬河谷是衝突熱點。今年5月31日，Twitter流傳影片顯示，兩軍疑曾在班公湖衝突，期間有解放軍被按倒在地，亦有多名印度軍人用木棍等破壞東風猛士偵察車。6月，兩軍更是在加勒萬河谷肢體衝突釀成死傷，以狼牙棒混戰8小時，造成印軍20人死亡，中方死傷未明。

5月31日網傳短片可見，解放軍偵察車在班公湖附近山路遭數十名印軍包圍，一名解放軍遭推倒在地，被印軍以石頭、長棍打致頭破血流。及後據報大批解放軍到場增援，並與印軍對峙，期間遭印軍投擲石頭。事後內地多名著名軍事博主披露，該「班公湖大戰」的起因是有印軍偷襲解放軍一名交涉軍官及隨行士兵，並砸毀車輛。

至6月15日，兩國士兵更是在加勒萬河谷衝突釀成死傷。當時印媒報道指，印軍當時根據兩軍軍長級會談共識，派出一小隊士兵拆除加勒萬河谷的解放軍營帳。解放軍士兵一度同意撤走，但其後突然攻擊印軍上校伯布，雙方遂爆發混戰，以纏有倒鈎的自製狼牙棒互相攻擊，混戰規模隨着雙方不斷增援擴大，有印軍士兵被解放軍扔入河中。印度官方指，事件造成20名印軍死亡，中國官方則僅指衝突造成人員傷亡。

中印已就化解邊境糾紛舉行6輪軍長級會談，以加快雙方在邊境脫離接觸。期間班公湖仍為其中一個焦點，如據指上月第四輪軍長級會談之所以未達成共識，是因為解放軍似乎因憂慮印軍會取得戰術上的優勢，而不願撤出班公湖手指區域（Finger area）。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020