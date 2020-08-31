榕城區法院宣判2宗黑惡案件　18人獲刑

廣東揭陽市榕城區人民法院周一（31日）集中宣判2宗涉黑涉惡案件，18名被告涉及尋釁滋事、強姦、聚眾鬥毆、參加黑社會性質組織等罪名，分別獲刑。其中，首案主犯嬴X來因犯強姦罪、尋釁滋事罪、聚眾鬥毆罪，被判有期徒刑19年3個月，為18人中刑期最高。

經法院審理查明，嬴X來和陳X虎在去年5月至6月期間，糾集15名同夥以暴力、威脅等手段，多次實施違法犯罪活動，包括尋釁滋事2宗、聚眾鬥毆1宗、強姦2宗，共致1人輕傷二級，3人輕微傷；另該團夥成員實施的其他具體犯罪事實還有尋釁滋事2宗、容留他人吸毒5次。除嬴X來獲刑外，陳X虎也被判囚8年6個月，其餘15人分別判囚1年6個月至17年3個月不等。

另一案件中，法院經審理查明，被告邢X鋒在2010年初進入東郊居委擔任治安員後，受東郊支書、居委主任、聯社主任邢X光（已被判刑）拉攏，以東郊聯社的名義攫取不合規收入，又參與敲詐勒索2次，尋釁滋事2次，邢X鋒從中分得44,990元（人民幣，下同，約51,601港元）。經綜合考量，法院以參加黑社會性質組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，數罪並罰，判處邢X光有期徒刑二年九個月，罰款3萬元（約3.4萬港元），並追繳違法所得，上繳國庫。

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