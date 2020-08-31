盤據深圳為非作惡　港黑幫成員上訴遭駁回

深圳市中級人民法院今年5月對陳永森等74人涉黑案作出一審判決，被告陳永森組織、領導黑社會性質組織罪等罪成，被判囚25年。陳等58人提出上訴，至周一（31日），廣東省高級人民法院作出二審宣判，裁定駁回上訴，維持原判。據指被告全部有香港黑幫「新義安」背景，盤據深圳寶安區作惡近10年。

法院經審理查明，陳永森自90年代開始在深圳寶安區沙井、福永街道一帶作惡，利用與另一黑社會性質組織首要分子陳垚東（已判決）的密切關係，逐步建立起勢力龐大的黑社會性質組織。之後該組織通過非法手段經營土地開發、廢品收購、賭場等，長期實施大量違法犯罪活動。

其中，被告周樑等人因搶地盤，於2002年7月6日糾眾攜獵槍向「貴州幫」成員開槍射擊，致1死2輕傷。之後被告劉文東等人因爭奪賭博機擺放地盤，於2007年7月21日指使曾良平等人持刀闖入崔某某住處將砍致死亡。

今年5月28日，深圳市中級人民法院對案件作一審判決，以組織、領導黑社會性質組織罪、故意傷害罪、搶劫罪、故意毀壞財物罪、尋釁滋事罪、聚眾鬥毆罪、開設賭場罪、敲詐勒索罪等14項罪名，數罪併罰下判囚陳永森，並處沒收個人全部財產，罰款7503萬元人民幣（約8610萬港元）。劉文東、周梁則被判處死緩，曾良平被判處無期徒刑。其餘70人分別被判囚1年4個月至20年。

法院二審認為，原審判決認定事實清楚，證據確實、充分，且量刑適當等，遂依法作上述裁定。

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