疑因業績未達公司要求　5男子被罰當街裸跑

湖南長沙市一廣場近日有5名男子疑因業績欠佳，被公司責罰當街裸跑。保安員發現情況後，立即制止5人繼續裸露身體，並報警處理。不過他們裸跑的照片已被上載至社交平台，引起民眾熱議。目前，事件已交由芙蓉公安分局朝陽街派出所跟進。

內媒周一（31日）報道，5名男子在芙蓉區華海3C廣場附近奔跑，全部未有穿上衣服，有男子僅以布遮擋住私隱部位。網上流傳5名男子因8月份業績銷量不達標，整個部門被罰裸奔電腦城一圈。該廣場工作人員接受訪問時，強調事件與廣場無關，已向公安機關報案。

有內地律師表示，根據《治安管理處罰法》第44條規定，凡在公共場所故意裸露身體者，可處5日以上10日以下拘留。

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