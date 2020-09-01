警破製售假團夥拘62人　山寨袋植入NFC秒變正品

上海警方通報，警方近日破獲一宗特大假冒註冊商標案，拘捕62人，案值逾1.1億元（人民幣，下同，約1.2億港元）。警方指，犯案團夥在假LV袋植入連正品袋都無的NFC晶片，識別後可連接上官網變為「正品」，以此欺騙消費者。

去年12月，上海青浦警方發現有人在微信朋友圈銷售假LV袋及相關配件，經查發現一個以許XX、鄭XX等人為首、藏匿於廣州、東莞、佛山三地的製售假團夥，長期從事製假活動，非法獲利。

警方指，鄭XX、楊XX在未取得品牌公司授權許可的情況下，勾結廣州LV品牌專櫃員施X，仿製正品LV包袋。施X利用工作便利，在新品包袋公開發售前，通過其他專櫃等渠道提前獲取新品包袋，並加價出售給製假團夥進行仿製，從而使得假冒包袋能夠同步甚至早於正品包袋公開發售。

鄭XX、楊XX等人拿到正品包袋後，在廣州、東莞等地私設窩點及檔口大量生產印有LV品牌商標的五金配件和皮料，而後出售給許XX等人。許XX等人私設製假工廠生產成品包袋，製成後，便將成本僅100至200元（約114至230港元）的假冒成品包袋，以每個300至500元（約344至573港元）批量出售給一級經銷商林XX、唐XX等人。林、唐再以每個400至700元（約458至802港元）大肆批發、分銷至中國多地，甚至銷往境外。

為了蒙蔽消費者，該團夥「自主研發」，在假包袋中植入成本低廉的NFC晶片，通過軟件將正品包袋官方網頁信息寫入晶片。品牌權利人介紹，LV正品包袋沒有此類NFC感應晶片，但凡能夠使用手機NFC感應功能感應識別的包袋均為假冒品。

目前，鄭XX、許XX、楊XX、施X、吳XX等35名疑犯，涉嫌假冒註冊商標罪；林XX及唐XX等13人，涉嫌銷售假冒註冊商標的商品罪，被刑事拘留；其餘6名人涉嫌假冒註冊商標罪、8人涉嫌銷售假冒註冊商標的商品罪，均被採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

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