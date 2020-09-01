網紅瀾滄江游泳失聯3日　救援隊出動直升機搜索

內地旅遊網誌作者「左右」上周五（28日）與2名友人在瀾滄江雲南景洪市段游泳時被河水沖走，至今已經失聯3日。藍天救援隊已在事發江段搜救2日，暫無發現。當地周三（8月31日）更因大雨而無法進行地面搜救。目前，救援隊已出動直升機協助搜索，隊員指出，事發江段水流湍急，每年都有人在此遇溺。

據內媒報道，左右今年29歲，他在影片平台「快手」擁有27.8萬支持者，其創作內容多為在外國的旅遊見聞。據悉，左右在上周五下午與友人前往景洪市告莊的瀾滄江邊遊玩，3人打算游到江中間的一處景點。另外兩人在途中放棄，左右遊錯方向，因體力不繼而被河水沖走。警方在10分鐘後到場，在江面搜救未果，左右至今生死未卜。

其家人在當晚接到警方通知，便從安徽趕到當地。左右的親兄介紹，弟弟從小水性很好，但事發江段水流很急，搜救難度很大。其兄又指左右被沖走時並沒有帶同手機。現時，他已在左右的帳戶發文，希望當地的朋友能協助救援，盡快找回左右。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020