中山大媽被砸門3年　樓下住戶：忍無可忍

廣東中山市某社區住戶吳女士近日報警稱，自己連續3年遭樓下住戶邢先生砸門。惟邢先生表示，吳女士5年來經常往樓下扔垃圾和倒臭水，令他忍無可忍。物業管理中心其後證實他的說法。目前，警方已介入，事情仍在协商處理中。

57歲的吳女士投訴，邢先生時常上去砸門，自己曾報警。她表示，邢先生會踢門、砍門、用生果刀打門，她後來安裝了閉路電視，惟對方未收斂。

邢先生則指，吳女士常年往樓梯、陽台拋垃圾、倒下惡臭液體，他嘗試與對方溝通，惟不奏效。他稱：「垃圾都丟到我陽台、窗戶，也有啤酒、花盆，我能忍着不吭聲嗎？不可能的。」

物業管理中心表示，吳女士常年酗酒，還曾患有精神疾病，「有業主投訴過她又臭又邋遢，我們也向社區反映，並且清理垃圾」。社區工作人員表示，曾建議吳女士的兒子幫母親換個環境，否則社區會將她送院。對方回應：「如果你們迫於無奈這麼做，我沒意見。」

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