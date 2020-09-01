台咖啡品牌商標遭盜用　警成立專案小組調查

位於台灣嘉義縣的阿里山咖啡公司近日在網上發現自家產品商標、肖像及新聞採訪畫面遭人盜用，對方更在Facebook發布一頁式廣告宣傳其假冒產品。公司負責人報案，指該商品違反著作權法。警方組成專案小組調查，及後發現該廣告販售的咖啡豆原來於雲南省生產。當局已要求相關商品下架。

阿里山咖啡方姓負責人表示，日前在網絡上看到未授權販售的咖啡豆廣告，而且對方更以遠低於市價進行促銷。方發現後要求撤下廣告，但對方拒絕。方為防消費者受騙，決定報警。嘉義縣警局竹崎分局已受理案件，為免阿里山咖啡品牌形象受影響，警方正追查違法業者的身份，初步相信來自中國大陸。

嘉義縣警局刑警大隊表示，一頁式網絡購物廣告常利用知名品牌作為包裝，再以超低價、限時倒數等銷售手法，吸引一般消費者購買，民眾在收到貨品時才覺上當受騙，呼籲民眾小心選購。

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