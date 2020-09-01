涉黑組織開賭場高利放貸　主犯一審判囚25年

廣東廣州市越秀區人民法院周一（8月31日）就一宗涉黑案一審公開宣判，17名被告犯組織、領導黑社會性質組織、開設賭場、尋釁滋事、搶劫、強迫交易、強姦、偽造國家機關證件等罪名，其中主犯劉茂建被判有期徒刑25年，剝奪政治權利3年，並處沒收個人全部財產；其餘16人分別判囚2年6個月至18年不等，並處財產刑。

法院經審理查明，劉茂建自2009年以來，在兄弟劉茂振、劉茂海的協助下，糾集多名同鄉及其他社會閒散人員，以開設賭場為依託，通過高利放貸、強行催收等不法活動，形成一個黑社會性質犯罪團夥。該團夥長年在廣州多個區域開設賭場，通過暴力、威脅等手段強迫他人參賭，現場發放高利貸。

在追索債務過程中，以毆打拘禁、持械恐嚇、侵入住宅、擾亂辦公場所、言語騷擾等作為常用手段，更聚眾持刀傷人，甚至公然在政法機關門外拉橫幅催債，直接對學童追逐攔截、欺凌威脅等。截至案發時，已有多個受害人家庭被迫害至傾家蕩產、妻離子散，甚至有人放棄事業舉家搬遷，逃離廣州以尋生路。

法院認為，該組織嚴重破壞當地經濟、社會生活秩序，具備黑社會性質組織的組織特徵、經濟特徵、行為特徵及危害性特徵。劉茂建作為組織、領導者，應對該組織所犯的全部罪行承擔責任。綜合各被告犯罪的事實、性質、情節及社會危害性，以及各自在整個黑社會性質組織中的地位、作用，法院依法作出上述一審判決。