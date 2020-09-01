2高考學霸獲送別墅　私企共發300萬元人民幣獎學金

廣東茂名高州市一間私人企業上周六（8月29日）為成績優秀的學生頒發獎勵及助學金，該市2名高考文理科狀元分別獲得價值80萬元（人民幣，下同，約9.17萬港元）的別墅。該企業員工表示，公司一共為中考、高考等「學霸」提供300萬元（約344萬港元）現金獎勵。

據內媒周一（8月31日）報道，該企業除了向中、小學中成績彪炳的學生予以獎勵外，亦會向有傑出教學表現的老師發放獎金。其中，2名文理科狀元的班主任則獲發5萬元（約5.7萬港元）。

高州教育局得悉事件後強調，當局並沒有參與舉辦是次頒獎典禮，獎金獎勵都是由該企業自發頒授，當局亦不會干預民間任何獎勵師生的活動。

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