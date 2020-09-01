5旬婦遭自強號撞飛　頭骨破裂身亡

台灣台中市龍井區茄投路台鐵平交道周一（8月31日）下午發生致命意外，一名50多歲徐姓女子被台鐵自強號撞到，頭骨破裂當場死亡。目前，鐵路警察正調閱現場閉路電視影片，調查事故原因。涉事的自強號列車已在下午2點50分駛離現場。

警方指，事發時台鐵119號班次自強號正駕駛南下，駛經茄投路一段平交道時，徐女突然出現在平交道鐵軌上。列車緊急煞車不及，直接撞到徐婦，她即時被彈飛到平交道外的馬路上。救護人員到場後，發現徐頭部受到重創，當場已告不治。

意外後，自強號列車停泊在當處接受鑑證人員調查，完成程序後駛離現場，目前全線已恢復正常通行。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020