男童沉迷手遊未完成暑期作業　怕責罵竟離家出走

每當暑假將近結束，不少學生都要與暑期作業「搏鬥」「趕死線」。惟浙江台州市黃岩區一名胡姓小學生周一（8月31日）因未完成暑期作業，為躲避父母責罵，竟離家出走。幸30多名警員連續搜索6個多小時後，終在當晚11時許尋回小胡。

小胡一向家教嚴厲，也很聽父母話。受新冠疫情影響，其父母早前特意購買了一部手機給他，讓他可在家中上網課，惟他竟趁父母「復工復產」期間，沉迷於手機遊戲之中。每每父母詢問他暑期作業進度，他都敷衍應對。直至周一中午，父親催促他回校報到，他才擔心東窗事發。

然而，小胡想到的解決方法，竟是要外出打工，「掙錢不讀書」。於是，他跟着父親假裝回校報到後，轉身飛快逃離校園。胡父當天下午4時許準備接小胡放學時，遲遲未見小胡步出校門，便翻查學校閉路電視，才發現兒子前腳進校門，後腳就跑了，急得連忙報警求助。

警員大規模搜索後，終在永寧公園附近的一處橋邊找到了蜷縮在一角休息的小胡。小胡奔波了一天，但因年紀不足，沒人願意聘請他工作。小胡被找到時，還天真地說︰「要是找到工作了，我白天幹活，晚上住橋洞，這樣我就可以自己養活自己。」最終，警員對小胡展開心理疏導後，再勸導其父母要耐心和小孩溝通，才收隊離開。

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