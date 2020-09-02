男子當街殘殺前女友　途人阻止反遭威脅

邢男的暴行引起關注，有見義勇為的路人上前試圖阻止。

河南洛陽市嵩縣一名26歲邢姓男子周日（8月30日）晚與前女友糾紛後，竟手持銳器當街殘殺對方。期間有女途人見義勇為試圖阻止，反被邢男持械威脅。目前，邢男已被警方控制，案件正在進一步偵辦中。

警方周一（8月31日）發通報稱，閉路電視顯示邢男手持銳器，並扯着22歲賈姓前女友的頭髮將其拖行。之後邢男將賈女按倒在地，綁住手腳，再用銳器狂捅其頭部等重要部位。即使賈女已喪失抵抗能力，獸性大發的邢男仍用腳猛踩女方身體。

期間有女途人衝上前，意圖阻攔邢男繼續施暴，惟後者並未收手，反而持械威脅女途人，又用放置在路邊的雪糕筒砸向她。不久，另一名男途人也上前阻止，不過邢男漫不經心，對自己的暴行渾不在意。

最終女途人致電報警，警方接報後迅速趕到現場將刑男制服。惟賈女延至周一下午3時許經搶救無效死亡。警方同時提醒，希望外界尊重逝者，勿傳播相關影像。

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