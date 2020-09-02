農民舉報非法採砂反遭羈押671天　獲判無罪後提國家賠償

河北保定市易縣農民卞振通2016年舉報企業非法採砂反被誣告敲詐勒索，被羈押671天後獲判無罪。保定中院早前決定賠償卞男約26萬元（人民幣，下同，約30萬港元），惟卞男周二（1日）透露，他不服保定中院無法認定其腰椎、頸椎病變是因看守所侵犯人身權的行為所致，已向省高院提出國家賠償再審申請。

卞振通向內媒介紹，誠明農業技術開發有限公司是周莊村河道治理項目的運營商，其買了2個砂場，一邊治理河道一邊採砂。2014年10月，他向當局舉報誠明公司非法採砂，挖塌防洪大壩危害公共安全；村主任連繼發夥同連福才毀壞耕地非法採砂。

事後，連繼發為讓卞振通不舉報他以惠農政策和傷殘補助金要挾強租土地，提出給他父親補償金5萬元（約5.75萬港元）。拿了補償金後，誠明公司一度暫停採砂，惟2015年3月又開始採砂，卞男遂再舉報。同年5月，誠名公司被指擅自從事河道採砂活動，被易縣水務局行政處罰，責令停止違法行為等。

詎料誠明公司會計樊蘭剛事後向警方報案，指卞振通要挾上訪告狀，並敲詐5萬元現金，卞同年9月在北京被捕，後因涉嫌敲詐勒索罪被易縣警方刑拘。最終在2016年12月30日，易縣法院一審認定卞犯敲詐勒索罪，判其1年10個月。

因感到特別冤枉，卞振通決定上訴，至前年12月19日，保定中院認為卞主觀上並無非法佔有他人財物的故意，也不符合敲詐勒索罪的客觀行為要件，且易縣水務局的行政處罰決定書證明誠明公司違法採砂，卞的行為是在保護村集體環境，遂終審判他無罪。

卞振通表示，他在進易縣看守所前，身體一直非常健康，惟在看守所長期超負荷勞動，造成頸椎腰椎損傷，對工作和生活造成嚴重不便，遂提起易縣公安局錯誤執行賠償賠償申請書。但今年2月，保定中院作出國家賠償決定稱，無法認定卞的腰椎、頸椎病變是因看守所侵犯人身權的行為所致。至近日，卞向省高院提起國家賠償再審申請書，認為無法排除其身體所受到傷害與強迫勞動之間所存在的因果關係。

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