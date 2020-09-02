青島寵物店虐狗　寄養哥基犬疑遭拖曳毆打猝死

哥基犬疑因被拖曳毆打致心臟病猝死。

山東青島市一名張姓男子，上月15日因出差將飼養的哥基犬寄養在寵物店，卻在6日後接獲店方通知，狗隻因心臟病猝死。他到寵物店要求翻查閉路電視紀錄，竟發現店家多次用狗繩拉起、拖曳愛犬，甚至以拖把或徒手毆打。張男日前已向工商部門投訴，但未獲回覆。寵物店已暫停營業。

張男表示，愛犬今年5歲，身體狀況一直很好，因出差將牠寄養在城陽區某寵物店。惟他上月21日返抵青島時，卻收到店主通知「狗狗正在搶救」，約30分鐘後再收到愛犬身亡的消息。他事後到寵物店翻查閉路電視紀錄，發現店員多次虐待愛犬，隨即報警處理。店主當下主動賠償2萬元人民幣（約2.3萬港元），雙方之後簽署協議書。

獸醫指，接診時哥基犬已沒有心率和呼吸，搶救10分鐘仍回天乏力，建議飼主做第三方檢測，查清犬隻是否因遭受暴打而猝死。張男又指，曝光事件是希望店家不再禍害他人，不會追討其他賠償，又稱可將此前收到的賠償歸還或捐贈予動物救助協會。

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