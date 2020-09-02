美莎克料明進入東北地區　第10號颱風海神生成

內地中央氣象台消息，今年首個超強颱風美莎克料於周三（2日）午夜前後在南韓南部沿海登陸，周四（3日）進入東北地區，為東北三省帶來強風驟雨。位在日本南方海域的熱帶低氣壓持續發展，周二（1日）晚生成今年第10號颱風海神。

氣象消息指，美莎克清晨5時的中心位於東海北部海面，距離南韓濟州偏南方約390公里，中心附近最大風力有14級。在南韓南部沿海登陸後強度將明顯減弱，周四中午前後將由北韓移入吉林境內。海神清晨5時的中心位於日本九州島東南方約1910公里的西北太平洋上，中心附近最大風力9級，預計將向日本西南部到南韓南部一帶沿海靠近，強度逐漸加強，有望發展成超強颱風。

中央氣象台預計自周二晚8時起24小時內，東海大部、黃海南部，以及浙江沿海、杭州灣、長江口區將有7至9級大風，其中東海中東部海域風力有10至13級，美莎克中心經過的附近海域風力可達14至16級，陣風17級及以上。

另最新監測顯示，美莎克在後期向北行進過程中將遭遇北方的冷空氣，意味美莎克的風雨影響會更加明顯。中央氣象台預計，自周三夜間至周五（4日），黑龍江、吉林、遼寧東部、內蒙古東北部等地有大到暴雨，黑龍江西南部、吉林西部和中南部、遼寧東北部及內蒙古東北部等局地累計降雨量可達100至180毫米。

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