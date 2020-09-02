女子割雙眼皮無法正常閉眼　醫生：僅個人感覺

湖北武漢市女子婷婷近日反映，去年接受雙眼皮修復手術後，眼睛一直不能正常閉合。她事後到醫院求診，證實雙眼閉合不全，導致患上角膜炎及乾眼症。整形醫院主治醫生稱只是患者的個人感覺，但雙眼實際上是可以正常閉合。目前，雙方仍就解決及賠償問題協商。

婷婷表示，去年3月花費約1.4萬元人民幣（約1.6萬港元），在武漢協和整形美容醫院接受雙眼皮修復手術，雙眼術前沒有任何問題，可以正常閉合且無縫隙，惟術後雙眼依然紅腫，閉合時有明顯縫隙。她透露，術後一個月後視力仍然模糊，即使拆線後仍感覺眼睛內有異物，至今雙眼狀態未有緩解，愈發嚴重。

她今年6月到北京同仁醫院求診，證實因眼睛閉合不全，導致有暴露性的角膜炎及蒸發性的乾眼症。她多次向整形美容醫院反映，但院方指雙眼已不能通過手術修復，需要保守治療。目前，院方要求她自行到醫院掛號治療，康復後再商討，但她坦言無法接受此解決方案。

當時手術的主治醫生孫家明稱，婷婷完成手術後效果良好，是對方晚上睡覺時感覺未能閉上眼睛，但實際是可以正常閉合，又指大部分患者接受雙眼皮手術後，短時間內都會有眼睛閉合不全的問題。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020