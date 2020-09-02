農村超百人聚餐需提前申報　嚴控食安及餐飲浪費

四川省政府近日發布《四川省農村集體聚餐食品安全管理辦法》，進一步加強農村集體聚餐食品安全管理，防範區域性食安危機。省政府更要求當地農村超過100人的聚餐需提前兩日向政府申報，響應中央推廣的惜食行動，明文規定禁止聚餐浪費行為。

據內媒周一（1日）報道，省政府認為四川辦宴席風氣濃厚。據市場監管局的統計數據顯示，2019年100人規模以上聚餐達314萬場次，而農村集體聚餐是食品安全事故的高危區，需加強管理。首先，實行登記管理制度，農村集體聚餐承辦者需按照《四川省食品小作坊、小經營店及攤販管理條例》取得食品攤販登記卡。

同時，食物加工服務者不得利用不合格食品原輔材料；使用亞硝酸鹽、濫用食品添加劑、使用野生菌、發青發芽薯仔薯等高風險食品原材料；提供無合法來源的散裝白酒7種行為。此外，就餐人數達100人的農村聚餐舉辦者應填寫《農村集體聚餐報告表》，載明就餐時間、累計餐次、累計就餐人數、場地條件、主要菜品及加工服務者健康證明等資料。

最後，為制止餐飲浪費行為給予指引，加強宣傳教育，倡導婚喪嫁娶等紅白喜事從簡用餐；舉辦者按實際需要採購食品；承辦者在食品加工做到物盡其用，避免浪費食材。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020