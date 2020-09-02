新聞背後：中美俄簽國際條約　限制核武發展

1964年10月16日，中國第一枚原子彈成功引爆，中方隨即公布「不首先使用核武」的立場，是《核不擴散條約》承認之5個擁核國中，唯一採取這政策的國家，但美國在《中國軍力報告》認為這有不明確之處。

根據中國政府當年在引爆首枚原子彈後發表的聲明，指「中國在任何時候、任何情況下，都不會首先使用核武」。至於1970年生效的國際條約《核不擴散條約》，規定擁核國不得向無核國，直接或間接轉讓核武或核爆炸裝置，亦不得幫助無核國製造核武；無核國則保證不研製、不接受及不謀求獲取核武。

《核不擴散條約》所指的擁核國，為1967年1月1日前已製造及測試核武的國家；中國1992年加入後，與俄羅斯、美國、法國及英國成為國際社會承認的擁核國。外界普遍相信全球現有9個擁核國，但公開承認擁有核武的北韓、印度及巴基斯坦，以及從未承認或否認擁核的以色列，均沒有簽署條約。

1994年1月，中國向俄美法英提交《互不首先使用核武條約》草案，但因只有俄羅斯支持而無法成事。2000年5月，上述5個擁核國發表聯合聲明，宣布它們的核武不瞄準任何國家。除了「不首先使用核武」原則，中國亦承諾無條件不對無核國和無核區，使用或威脅使用核武，並無在境外部署核武。

特別的是，印度是另一個表明「不首先使用核武」的擁核國，該國政府1999年表示核武只用作威懾，但若然核威懾失效，就發動「懲罰性」的核報復。

在今年《中國軍力報告》中，美國指中方或採用更高級別的核武作戰狀態。現時解放軍把核導彈及發射器分開存放，但報告提到去年有證據顯示，中方有意把部分核武部隊處於「收到預警後發射」的狀態，即發射井內的洲際彈道導彈在和平時期都處於備戰狀態，一接到通知即發射，做法與美軍核武部隊一樣。

中國不首先使用核武政策大事紀

1964年10月16日：中國第一枚原子彈成功引爆，並宣布「在任何時候、任何情況下，都不會首先使用核武」

1992年3月：中國加入《核不擴散條約》

1994年1月：中國向其餘4個擁核國（俄羅斯、美國、英國、法國）提交《互不首先使用核武條約》草案

1996年9月：中國簽署《全面禁止核試條約》

2000年5月：中國、俄羅斯、美國、英國、法國發表聯合聲明，宣布各自的核武不瞄準任何國家

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