男子天台非法飼養受保護動物　警出動無人機破案

廣東廣州市警方的環境犯罪偵查大隊近日在海珠區一大廈天台中搗破一個非法飼養及出售瀕危野生動物的場所。警方在現場搜獲4隻金太陽鸚鵡，一名42歲陳姓男子涉嫌非法收購珍貴、瀕危野生動物及其製品而遭警方刑事拘留。

警方指，在8月初開始與森林分局聯合展開打擊涉野生動物的犯罪行動，有警員發現有人在社交平台上多次發布出售鸚鵡等瀕危野生動物的資訊，男子更公開表示在天台飼養鸚鵡。

警方透過分析現場圖片，鎖定樓宇位於海珠區東部的城中村，後來發現疑犯在天台上搭建一層黑色的遮光布。警方出動無人機在高空偵查，並確認赤沙村一棟七層高樓宇。警方上月18日採取拘捕行動，成功逮捕陳男及查獲瀕危鸚鵡。

經審訊，陳男供稱他起初出於興趣通過社交平台多次從福建福州購買受保護鸚鵡飼養，並成功繁殖後代，後欲通過網絡售賣圖利。經鑑定，陳男所飼養的金太陽鸚鵡已被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄Ⅱ的野生動物物種，屬瀕危野生動物。

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