被指殺人蒙冤近27年獲無罪　張玉環向國家索償2234萬人民幣

江西男子張玉環因涉嫌故意殺人被判死緩，羈押近27年後案件因證據不足，獲改判無罪。張玉環周三（2日）上午，在其國家賠償案代理律師程廣鑫、羅金壽及家人的陪同下，向江西省高級人民法院提交國家賠償申請，索賠金額為逾2234萬元（人民幣，下同，約2570萬港元）。

張玉環在國家賠償申請書中寫道：「無人願意用27年的自由換取500萬或1000萬的賠償，太低的賠償金不能提現正義的價值，無法撫慰冤獄所造成的創傷，不利於防範冤案的再次發生，因此請求按照國家日賠償金標準的3倍賠償。」此外，張玉環還要求賠償義務機關即江西高院在中央電視台、《人民日報》、《中國青年報》、《江西日報》、新華網、新浪網等媒體上公開向賠償請求人賠禮道歉，恢復名譽，消除錯判帶來的負面影響。

1993年10月24日，江西省南昌市進賢縣凰嶺鄉張家村男童張振榮和張振偉被人殺害，鄰居張玉環被警方定為疑兇。1995年1月26日，南昌中院一審判決認定張玉環用手卡、繩勒、棍打的方式，將兩名男童殺害並拋屍於水庫，犯故意殺人罪，判處死刑，緩期兩年執行。張玉環提出上訴，1995年3月30日，江西高院以事實不清、證據不足為由撤銷原判、發回重審。2001年11月7日，南昌中院重審判決再次認定該案「基本事實清楚、基本證據充分」，作出和原一審判決相同結果的判決。

張玉環仍然不服，再次提出上訴。2001年11月28日，江西高院作出終審裁定：駁回上訴，維持原判。入獄後，張玉環堅持喊冤。直至今年8月4日，江西高院對此案再審宣判，最終宣告張玉環無罪。

律師程廣鑫表示，自1993年10月27日被收押，至2020年8月4日改判無罪，張玉環共失去自由9778天。在被關押期間，他每時​​每刻都被限制人身自由，三倍於社會普通成員每日8小時的法定勞動時間，若以日均工資的一倍計算人身自由賠償金，明顯不合理。

今年5月18日，最高法曾下發通知，要求各級人民法院辦理自身作為賠償義務機關的國家賠償案件時，執行最新的日賠償標準346.75元（約394港元）。依照此標準和張玉環請求的3倍賠償，張玉環主張的侵犯人身自由賠償金為約1017萬元（約1156萬港元）。

除失去人身自由外，牢獄生涯也影響張玉環的健康。被帶走前，他正值壯年，身體健康，無任何疾病。無罪之後，張玉環稱在刑警隊遭受嚴酷的刑訊迫供，至今雙手、大腿上還有當初被吊打、狼狗撕咬留下的傷疤，審訊的場景也時常像噩夢般出現在眼前。因長時間羈押佩戴戒具，他的右腳已嚴重變形，後續仍需要矯正治療。因此，他向江西高院請求賠償侵犯健康權賠償金和後續治療費100萬元（約113萬港元）。

此外，賠償申請中另有100萬元的伸冤費用支出，涵蓋多年來張玉環近親屬為他數次前往北京、南昌等地反映情況、申訴控告而產生的交通費、通訊費和誤工費。

程廣鑫認為，張玉環作為目前已知的失去自由時間最長的冤案當事人，錯案對他本人及其家庭造成巨大的創傷和難以彌補的精神損害。張玉環也在申請書中寫道，拿到無罪判決後，生活仍然在無邊的恐懼、遺憾之中，每日噩夢交替。平反至今，當年的辦案人員未被追責，精神損害未得到任何形式的彌補。

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